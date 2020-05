W niedzielę rano ministerstwo zdrowia podało informację o 137 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, w tym 92 na Śląsku, oraz o 4 zgonach.

Z kolei w sobotę resort poinformował o 241 nowych zakażeniach koronawirusem, w tym 165 na Śląsku, i o śmierci kolejnych 8 osób

Podana w sobotę liczba nowych przypadków jest najniższa od początku mijającego tygodnia. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano we wtorek – 556, z których 492 wykryto na Śląsku. W pozostałych dniach było to odpowiednio: poniedziałek – 330 (213 na Śląsku); środa – 322 (167 na Śląsku); czwartek – 411 (302 na Śląsku); piątek - 401 (293 na Śląsku). Pod względem zgonów najwięcej przypadków zanotowano w tym czasie we wtorek, bo 28, a najmniej znów w sobotę – 8.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że w kierunku koronawirusa od początku epidemii przebadano 601 tys. 394 próbek (549 tys. 792 osoby). Ostatniej doby wykonano ponad 25,1 tys. testów diagnostycznych.