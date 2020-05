W Stanach Zjednoczonych jest obecnie najwięcej na świecie - ponad 1 mln osób z wykrytym i aktywnym zakażeniem COVID-19. Minionej doby odnotowano tam 21 tys. nowych przypadków oraz 820 zgonów. W sumie zmarło w USA ponad 90 tys. pacjentów, a liczba wszystkich zakażeń od wybuchu pandemii przekroczyła tam 1,5 mln.

Rosja wysunęła się na drugie miejsce w tej statystyce, zarówno jeśli chodzi o aktywne zakażenia, jak i infekcje ogółem. W tym kraju odnotowano już 282 tys. wszystkich zakażeń, w tym 211 tys. aktywnych. Od prawie dwóch tygodni w Rosji wykrywa się około 10 tys. nowych przypadków COVID-19 na dobę (ostatniej doby niecałe 9 tys.). Dotąd zarejestrowano 2,7 tys. przypadków śmiertelnych.

Prof. Devi Sridhar z uniwersytetu w Edynburgu cytowany przez BBC powiedział, że wiele krajów zaniża dane dotyczące zgonów wywołanych przez COVID-19.

Trzecim największym ogniskiem pandemii jest obecnie Ameryka Południowa, w tym szczególnie Brazylia. W Brazylii odnotowano dotąd 241 tys. wszystkich zakażeń, w tym 130 tys. obecnie występujących. W Peru jest odpowiednio 92 tys. i 61 tys. infekcji, w Meksyku 50 tys. i 11 tys., a w Chile 43 tys. i 24 tys.

W Europie Zachodniej sytuacja epidemiczna jak na razie się stabilizuje. Najwięcej aktywnych zakażeń w tym regionie jest obecnie we Francji (90 tys.), we Włoszech (68 tys.) oraz w Hiszpanii (54 tys.). W Niemczech liczba aktywnych zakażeń spadła do 14 tys. Z danych Instytutu Kocha w Berlinie wynika, że ostatniej doby zarejestrowano tam 342 nowe zakażenia oraz 21 zgonów. Najważniejsze, że wskaźnik reprodukcji wirusa w tym kraju spadł poniżej 1 i wynosi obecnie 0,94, co świadczy o tym, że tempo epidemii spada.

W Indiach odnotowano dotąd 96 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 56 tys. aktywnych infekcji. W Turcji jest odpowiednio 150 tys. i 35 tys., w Iranie - 120 tys. i ponad 18 tys., w Arabii Saudyjskiej – 55 tys. i 29 tys. Z kolei w Polsce odnotowano dotąd ponad 18,5 tys. wszystkich zakażeń, natomiast tych obecnie występujących jest ponad 10 tys.

W sumie od wybuchu pandemii odnotowano na świecie 4,8 mln wszystkich zakażeń, ale obecnie występuje ponad 2,6 mln infekcji. Zarejestrowano również ponad 1,8 mln wyleczeń oraz ponad 316 tys. zgonów. W Polsce liczba wyleczeń sięga już 7,7 tys.