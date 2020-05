Na pokładzie było 107 osób.

Samolot rozbił się w piątek w pobliżu dzielnicy rezydencji w Karaczi - poinformował rzecznik PIA.

Pakistańska telewizja podała, że samolot uderzył w cztery domy. Do katastrofy doszło podczas przygotowań do lądowania. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną.