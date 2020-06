Jako Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, zawsze dbaliśmy i dbamy o symbole przyjaźni polsko-amerykańskiej. Gen. Tadeusz Kościuszko, obok gen. Kazimierza Pułaskiego, jest chyba najbardziej znanym Bohaterem Obojga Narodów, więc informacja o zniszczeniu jego pomnika głęboko nas poruszyła. Dlatego poczuliśmy się zobowiązani do przywrócenia go do poprzedniego stanu – powiedział PAP dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski.

Pomnik mieści się w waszyngtońskim Parku La Fayette, w okolicy Białego Domu. W trakcie ostatnich protestów z powodu brutalności policji cokół obiektu zamalowano antyprezydenckimi i antyrasistowskimi napisami.

Jak stwierdza oświadczenie Unii Kredytowej, gen. Kościuszko, zwany Bohaterem Dwóch Narodów, był generałem brygady Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jako inżynier wojskowy wsławił się budową fortyfikacji dla Armii Kontynentalnej, w tym twierdzy West Point nad rzeką Hudson.

Największa instytucja polonijna w Ameryce przypomina, że po upadku powstania przeciw Rosji w 1794 r. (zwanego na jego cześć insurekcją kościuszkowską), w którym Kościuszko dowodził jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej i uwolnieniu przez Rosjan, powrócił na kilkanaście miesięcy do Stanów Zjednoczonych. Witany był jako bohater walk o niepodległość dwóch narodów.

Kościuszko zaprzyjaźnił się z Thomasem Jeffersonem, amerykańskim prawnikiem, działaczem niepodległościowym, jednym z autorów Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, który został trzecim prezydentem USA (1801–1809). Kościuszko w swoim testamencie przekazał część majątku na wykupienie czarnoskórych niewolników.