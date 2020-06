Rosyjski statek Akademik Czerski, który może dokończyć układanie gazociągu Nord Stream 2, zmienił właściciela i nie należy już do Gazpromu, a do podległego temu koncernowi Samarskiego Ciepłowniczego Funduszu Majątkowego - podał we wtorek dziennik "Izwiestija".

Fundusz ten według stanu na dzień 31 marca należał do grupy Gazprom. Jego założycielami są dwie firmy: Gazprom Tiepłoenergo i Gazprom Mieżregiongaz Samara, które z kolei należą do przedsiębiorstwa Gazprom Mieżregiongaz. Fundusz jako swój główny kierunek działalności deklaruje wynajem nieruchomości i zarządzanie nimi. Reklama Gazprom kupił statek w 2015 roku. Za eksploatację jednostki odpowiadał podległy koncernowi Gazprom Fłot. Do lutego 2020 roku informacje na temat Akademika Czerskiego pojawiały się na stronie internetowej firmy. Portal RBK ocenił, powołując się na opinię prawnika Antona Imiennowa, że przekazanie Akademika Czerskiego we władanie funduszu oznacza, iż ewentualne sankcje amerykańskie wobec tego podmiotu oceniane są jako niegroźne. O możliwości nałożenia nowych sankcji, których celem byłoby udaremnienie dokończenia budowy Nord Stream 2, mówił niedawno ambasador USA w Niemczech Richard Grenell. Gazprom spróbuje przechytrzyć Unię. Co zrobi Bruksela? Zobacz również W rezultacie sankcji amerykańskich z grudnia ubiegłego roku szwajcarska firma Allseas, która budowała Nord Stream 2, wycofała z Bałtyku swe specjalistyczne statki układające rury na dnie morskim. W Rosji ocenia się, że ukończyć Nord Stream mógłby, po niezbędnej modernizacji, Akademik Czerski. Ministerstwo energetyki w Moskwie prognozowało w lutym, że gazociąg powstanie najpóźniej na początku 2021 roku. Pierwotnie gazociąg Nord Stream 2, biegnący z Rosji do Niemiec, miał powstać do końca 2019 roku i Rosja zamierzała wówczas wstrzymać tranzyt gazu przez Ukrainę.