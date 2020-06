Jest pierwsza ofiara śmiertelna po stronie policji. Jak podaje agencja AP, w samym centrum Las Vegas został zastrzelony funkcjonariusz.

To nie jedyny przypadek, gdy podczas zamieszek protestujący otworzyli ogień do policji. W St. Louis podczas demonstracji, która zaczęła się pokojowo, a przerodziła w zamieszki, postrzelono czterech funkcjonariuszy. Trafili oni do szpitala, jednak rany nie zagrażają ich życiu.