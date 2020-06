Jeszcze niedawno Nowy Jork był miastem tętniącym życiem. Teraz to nie jest miasto, które turyści widzieli nieco ponad pół roku temu. Dziś COVID-19 sieje spustoszenie, a protesty, rozpoczęte w godnym celu, wymknęły się spod kontroli – mówi w rozmowie z Onet.pl Justyna.

Dodaje, że pokojowe demonstracje przerodziły się w brutalne zamieszki. Nie brakuje podpaleń i rabunków.

Nie polecam nikomu znaleźć się gdzieś na ulicy wieczorem, a przede wszystkim na jakiejkolwiek stacji metra. Dziś to niebezpieczne – mówi.

Zaznacza przy tym, że w niektóre części miasta lepiej się nie zapuszczać. Justyna popiera protestujących i uważa, że „ludzie muszą zostać wysłuchani w tak ważnej sprawie, jaką jest wartość ludzkiego życia bez względu na kolor skóry”.

Tyle lat po zniesieniu niewolnictwa, a my tutaj wciąż zmagamy się z tym samym problemem i to w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie Jak to jest możliwe?! – zastanawia się.

Anita, druga z Polek, z którą rozmawia Onet.pl, uważa, że „amerykański sen nie istnieje”. Jej zdaniem nigdy nie wiadomo kto i kiedy zdecyduje się „zakończyć twoje życie”.

- Nie ma wystarczającej pomocy dla osób, które przez wiele lat pracowały tutaj legalnie. COVID-19 zabrał wszystko, a jako osoba na wizie pracującej, nie otrzymuję zasiłku dla bezrobotnych – mówi.

Zauważa, że „fundament, na którym bazowała siła tego narodu, został zburzony”.