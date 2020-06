Do wycieku doszło pod koniec maja. Ze zbiornika w elektrowni w Norylsku wypłynęło 21 tysięcy ton oleju napędowego, część trafiło do pobliskich gruntów, ponad dwie trzecie do rzek i ich dopływów, powodując największe skażenie w historii tej części Arktyki.

Awaria to efekt globalnego ocieplenia i roztapiania wiecznej zmarzliny - tłumaczą władze koncernu Nornikiel, do którego należy elektrownia. Zamrożony grunt stanowił fundament wszystkiego co tu zbudowano, od domów stojących na palach, po rurociągi, czy właśnie zbiorniki.