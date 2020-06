DGP zapoznał się z treścią listu 22 republikańskich kongresmenów do prezydenta USA. Jest wśród nich wpływowy wiceszef komisji obrony w Izbie Reprezentantów Mac Thornberry. Politycy, którzy decydują o wydatkach wojskowych, piszą do Donalda Trumpa, że wycofanie sił USA z Niemiec byłoby szkodliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Powstał ponadpartyjny, demokratyczno-republikański konsensus w tej sprawie.

– Jesteśmy bardzo zaniepokojeni doniesieniami o tym, że rząd jest zainteresowany zmniejszeniem naszej obecności w Europie i ustanowieniem górnego limitu żołnierzy, którzy mogliby tam przebywać jednocześnie – piszą. Dodają, że chcą zwiększenia nakładów przez Berlin na obronę, ale: „limit wojska (25 tys. żołnierzy USA, o których pisała niedawno prasa – red.) znacznie

zmniejszy możliwość rozlokowania poprzez Niemcy sił USA na świecie” i wywoła „poważne logistyczne wyzwanie”.

Jak wynika z naszych rozmów, w dużej mierze pokrywa się to ze stanowiskiem władz w Warszawie. Nasi informatorzy przekonują, że na koniec trwających ćwiczeń Defender Europe 20 spodziewają się ogłoszenia zwiększenia obecności USA w Polsce. Dodają, że w prowadzonych od ubiegłego roku rozmowach na temat Fortu Trump nikt nie wiązał tego z obecnością USA

w Niemczech.

– Berlin wydaje na obronę stanowczo za mało. Jednak bez baz w tym kraju nie jest możliwa żadna operacja w obronie wschodniej flanki NATO. W dyskusji o zmniejszeniu kontyngentu mniej ważne jest to, ilu żołnierzy USA trafi z RFN do Polski. Ważniejszy jest ten limit 25 tys. Amerykanów w Niemczech. To nie jest w polskim interesie, bo oznacza zmniejszenie obecności USA w Europie – mówi źródło DGP.

Szef BBN Paweł Soloch mówił o tym samym – tylko bardziej dyplomatycznie – w TVP Info, gdy tylko pojawiły się doniesienia na ten temat. Kolejny rozmówca podkreśla, że w Polsce nie ma infrastruktury porównywalnej do tej za Odrą, więc o wielkich przenosinach nie ma mowy. – Doniesienia Reutersa na temat Fortu Trump (że nie powstanie – red.) określono mianem fake newsa.

Od ubiegłego roku rozmowy z Amerykanami idą w innym kierunku. Nie budowania nowych koszar, tylko zwiększenia liczby żołnierzy w ramach obecności tzw. stałej, trwałej i rotacyjnej – komentuje. Za oceanem nikt się nie pali do przenoszenia jednostek z USA do Polski, stąd w debacie pojawili się „żołnierze z Niemiec”. A Polska nie pali się do nadmiernego finansowania

– podsumowuje rozmówca.

W opublikowanej w sierpniu ub.r. w DGP rozmowie były wiceszef MON, dziś polski ambasador przy NATO Tomasz Szatkowski powiedział, że termin „Fort Trump” miał zapewnić rozpoznawalność pomysłowi i nie może być traktowany dosłownie. – Chodzi m.in. o eskadrę bezzałogowców, dowództwo dywizyjne, centrum szkolenia bojowego czy lotniczą bazę przyjęcia sił – precyzował.

