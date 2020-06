Jak podały w środę władze regionu Norrbotten, w miejscowości Gaellivare doszło do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z ogniskiem, jakie wykryto w kopalni rud żelaza. Koncern LKAB zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu części wydobycia i odesłaniu do domu pracowników, którzy mieli kontakt z zakażonymi. W Gaellivare przetestowano dotychczas 650 mieszkańców, patogen wywołujący Covid-19 potwierdzono u 128 osób. (7,3 przypadków na 1000). To najwyższy wskaźnik zakażeń w północnej Szwecji.

Reklama

Władze Gaellivare podjęły w środę decyzję o zamknięciu instytucji publicznych, a także wezwały przewoźników do rezygnacji z połączeń autobusowych. Jak podano 70 proc. pracowników przedsiębiorstw komunalnych i urzędników przebywa na zwolnieniach chorobowych. W środę szefowa szwedzkiego MSZ Ann Linde poinformowała, że od 30 czerwca Szwedzi będą mogli swobodnie podróżować do Belgii, Francji, Grecji, Islandii, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Luksemburga, Portugalii, Szwajcarii oraz Hiszpanii.