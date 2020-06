Jak przekazało ministerstwo we wtorkowym komunikacie, członkowie Nordadler działali głównie w internecie, propagując skrajnie prawicową, narodowo-socjalistyczną i antysemicką ideologię za pomocą komunikatorów Telegram i Discord oraz na Instagramie. Grupa działała od trzech lat. Neonaziści chwalili w sieci m.in. próbę zamachu na synagogę w Halle na wschodzie Niemiec w ubiegłym roku, podczas którego 28-letni sprawca zabił dwie osoby. Członkowie Nordadler otwarcie przyznają się do inspiracji Hitlerem i innymi przedstawicielami władz III Rzeszy oraz posługują się jej symbolami i językiem - podkreśliła prokuratura. Przeszukań dokonano w Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii, Dolnej Saksonii i Brandenburgii.

Jak podało ministerstwo spraw wewnętrznych, to już 20. w ogóle i trzeci w tym roku zakaz działalności wydany wobec grupy skrajnie prawicowej. Wcześniej podobne naloty przeprowadzono wobec neonazistowskiej grupy Combat 18 oraz organizacji Zjednoczone Narody i Plemiona Niemieckie, zaliczanej do zdelegalizowanego w tym roku ruchu Obywateli Rzeszy (Reichsbuerger), negującego powojenny porządek RFN. Jest to część ofensywy niemieckich służb przeciwko prawicowym ekstremistom, zintensyfikowanej po zamachu w Halle.