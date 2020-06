Polacy zrzeszeni w Polish Freedom Network i Obywatelskim NYC organizują w środę 24 czerwca protest przez rezydencją Ambasadora RP w Waszyngtonie. "Zaprotestujmy przeciwko notorycznemu łamaniu Konstytucji i praworządności w Polsce oraz przeciwko jego homofobicznym i obraźliwym wypowiedziom w stosunku do społeczności LGBTQ i innych grup" - czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Głos zabrała także organizacja Human Rights Campaign, największe amerykańskie stowarzyszenie na rzecz praw człowieka, w tym również równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer. HRC wskazuje, że "wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu w przeddzień wyborów prezydenckich jest niedwuznaczną i ewidentną próbą wykorzystania w kampanii retoryki anty-LGBTQ uprawianej przez Donalda Trumpa" - donosi Kampania Przeciw Homofobii.

- Zamiast wychodzić ze skutecznymi rozwiązaniami dla problemów z którymi mierzy się Polska, zwłaszcza w sytuacji światowego kryzysu spowodowanego przez COVID-19, Duda próbuje wzmocnić swoją pozycję wykorzystując strategię szkalowania osób LGBTQ. Jest to nikczemna, manipulacyjna i niebezpieczna taktyka wyborcza, która zagraża życiu, wolności i godności osób LGBTQ w Polsce. Wspierając Dudę w strategii anty-LGBTQ Prezydent Trump po raz kolejny pokazuje swoją niechęć skierowaną do społeczności LGBTQ, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i zagranicą. Rozliczymy go za to już w listopadzie - mówi prezes HRC Alphonso David cytowany przez KPH.