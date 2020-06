Według lokalnych mediów napastnicy zaatakowali gmach giełdy papierów wartościowych przy użyciu broni palnej i granatów. Budynek znajduje się w strefie wzmocnionego bezpieczeństwa, w której mieści się wiele głównych siedzib prywatnych banków. Karaczi jest stolicą finansową Pakistanu. "Czterech napastników zostało zabitych (...)" - powiedział agencji Reutera szef policji w Karaczi Ghulam Nabi Memon. Według wojska pakistańskiego zabite zostały jeszcze dwie osoby.

Reklama

Policja, na którą powołuje się agencja AP, twierdzi, że śmierć poniosło dwóch pracowników ochrony i policjant. Informacje o trzech ofiarach śmiertelnych potwierdza także agencja Kyodo. Będący na miejscu ataku przedstawiciel policji Rizwan Ahmed powiedział, że napastnicy otworzyli ogień przy wejściu do budynku giełdy, a następnie wdarli się do gmachu. Siły specjalne otoczyły budynek znajdujący się w sercu dzielnicy finansowej miasta, gdzie mieści się Pakistan State Bank, a swoje siedziby ma także kilka krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych - informuje Associated Press. Rzecznik policji Shazia Jehan powiedział, że na miejsce zostali wezwani saperzy i próbują oczyścić budynek z ładunków wybuchowych.

"Sytuacja wciąż się rozwija, ale jest opanowywana przez siły bezpieczeństwa (...)" - poinformowała na Twitterze giełda papierów wartościowych w Pakistanie (PSX).

Na razie żadna grupa nie przyznała się do ataku. W Pakistanie od dawna dochodzi do ataków islamistów, jednak w ostatnich latach były one rzadsze - zauważa Reuters. Giełda w Karaczi to największa i najstarsza giełda w Pakistanie, obecnie włączona do giełd w Islamabadzie i Lahaurze