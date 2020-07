"Prosimy was o wsparcie naszych działań, gdyż staramy się nie zrywać więzi przyjaźni, ale umocnić je, i zapewnić obecność USA w Niemczech i w Europie w przyszłości" - napisano w liście do 13 członków Kongresu, do którego dotarł w niedzielę Reuters.

Jak zaznacza agencja, we wszystkich krajach związkowych, których premierzy podpisali się pod apelem, znajdują się obecnie bazy wojsk USA i zdaniem autorów listu są one "kręgosłupem obecności USA w Europie i zdolności NATO do działania".

Rzecznik ambasady USA w Berlinie odmówił komentarza w tej sprawie.

Prezydent Trump zapowiedział zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech o 9,5 tys., do 25 tys. i po raz kolejny oskarżył niemiecki rząd o niewypełnianie zobowiązań wobec NATO dotyczących wysokości środków przeznaczanych na obronność - przypomina Reuters.

Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu 24 czerwca, Trump zadeklarował, że część z wycofywanych z Niemiec żołnierzy może zostać przeniesiona do Polski.