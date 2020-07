Zach Erdem, właściciel lokalu 75 Main, stwierdził, że chce wymazać ich nazwiska z historii swojej restauracji.

Erdem powiedział, że Weinstein i Epstein siadali przy stoliku numer jeden. Jak dodał, nie mógł przestać myśleć o tym, żeby spalić mebel. Wziąłem młotek i benzynę, połamałem go (stolik - PAP), spaliłem i wyrzuciłem do śmieci - powiedział Erdem w rozmowie z CNN.

Właściciel restauracji stwierdził, że zrobił to, żeby „pozbyć się złej energii” oraz wysłać jasny komunikat do wszystkich, którzy planują odwiedzić 75 Main: „Ludzie, którzy wykorzystują kobiety, nie są tu mile widziani”.

Były producent filmowy Weinstein został 11 marca skazany przez sąd w Nowym Jorku na 23 lata więzienia za gwałt i napaść seksualną. 24 lutego ława przysięgłych uznała go za winnego wymuszenia aktu seksualnego na asystentce Mimi Haleyi w 2006 roku i gwałtu na początkującej wówczas aktorce Jessice Mann w 2013 roku. Sędzia skazał go za pierwsze przestępstwo na trzy lata, a za drugie - na 20.

Finansista i multimilioner Epstein miał w latach 2002-2005 ściągać nieletnie dziewczyny do swych rezydencji, m.in. na Manhattanie oraz w Palm Beach na Florydzie. Zgodnie z aktem oskarżenia płacił niektórym dziewczynom i swoim współpracownikom za werbowanie kolejnych ofiar, zmuszał je też do kontaktów seksualnych ze swymi znajomymi. Groziło mu do 45 lat pozbawienia wolności. Zmarł 10 sierpnia 2019 roku w areszcie. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku. W 2007 roku został oskarżony na Florydzie o namawianie nieletnich do prostytucji, ale udało mu się zawrzeć ugodę pozasądową, dzięki której zamiast na dożywocie skazano go tylko na 13 miesięcy więzienia.