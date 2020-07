Spacerują po ulicach jak Neil Armstrong po księżycu...

Ponieważ jestem ogromnym entuzjastą NASA pomyślałem, że ubrania astronautów będą idealne na dzisiejsze czasy. Kostium jest zamknięty, a to oznacza, że jest bezpieczny. Sam go stworzyłem, sam zrobiłem też hełm, więc potrzebna mi była już tylko odwaga, by nie bać się opuścić dom – powiedział Tercio Galdino.

Teraz para stała się lokalną atrakcją, a każdy ich spacer wiążę się z robieniem sobie zdjęć z przypadkowymi osobami.