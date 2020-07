Watykan odebrał swemu przedstawicielowi immunitet dyplomatyczny w lipcu 2019 roku w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym. Przeciwko hierarsze wpłynęły cztery skargi.

Reklama

Na zakończenie śledztwa prokuratura paryska wysłała wezwanie do 75-letniego hierarchy na rozprawę przed paryskim sądem karnym - powiedział AFP prokurator, potwierdzając informacje radia Europe 1 w tej sprawie.

Oskarżony "będzie obecny na rozprawie" - zapowiedział jego prawnik Bertrand Ollivier. Czeka na tę rozprawę, by bronić swojego honoru i niewinności - dodał mecenas, wskazując, że jego klient "dobrowolnie uczestniczył w śledztwie, zaakceptował przesłuchanie i konfrontację".

To zwycięstwo - skwitowała informację o procesie prawniczka jednego z powodów, mecenas Jade Dousselin. Prokuratura potwierdza to, co mówiliśmy od samego początku, i umacnia ofiary (...) w tym, że bezkarność nie może dalej trwać - dodała.

O sprawie abpa Ventury zrobiło się głośno na początku 2019 roku, gdy jeden z pracowników merostwa w Paryżu zgłosił organom ścigania, że nuncjusz wielokrotnie molestował go seksualnie podczas przyjęcia w styczniu ubiegłego roku.

Następnie do prokuratury zgłosiło się dwóch innych powodów z podobnymi oskarżeniami wobec watykańskiego dyplomaty; do tych zdarzeń miało dojść w 2018 roku. Trzech mężczyzn przesłuchano, po czym wpłynęła czwarta skarga, złożona przez kolejnego mężczyznę.

Pod koniec stycznia 2019 roku prokuratura w Paryżu wszczęła śledztwo.

Arcybiskup Ventura pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Paryżu od 2009 roku - pisze AFP. W lipcu 2019 roku Watykan odebrał mu immunitet dyplomatyczny, a w grudniu papież Franciszek przyjął rezygnację dostojnika.