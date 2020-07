- Nasi żołnierze są w tam, by chronić Europę i Niemcy, prawda? Więc Niemcy powinni za to płacić, a tego nie robią. Czemu mielibyśmy zatem ich tam zostawić? Nie chcemy już dłużej być frajerami. USA dawało się wykorzystywać przez ostanie 25 lat zarówno w wymianie handlowej, jak i wojskowej. Bronimy Niemiec, ale ponieważ oni nie płacą swoich rachunków, to zredukujemy nasz kontyngent. To proste – powiedział Trump podczas konferencji prasowej przed Białym Domem.

Jak poinformowała amerykańska administracja, z Niemiec zostanie wycofanych około 12 tys. żołnierzy. Blisko 6,5 tys. wróci do kraju, a reszta zostanie rozlokowana w innych państwach NATO w Europie.