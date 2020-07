"Według informacji służb specjalnych jako podejrzanych o popełnienie takiego przestępstwa (planowanie masowych zamieszek) zatrzymano 33 obywateli Rosji, należących do WCzK Wagner” - podał Komitet Śledczy, cytowany w czwartek przez agencję BiełTA. Siarhiej Cichanouski to opozycyjny bloger, mąż kandydatki w wyborach prezydenta kraju. Przebywa w areszcie z zarzutem planowania zamieszek. Taki sam zarzut ma jeden z liderów opozycji Mikoła Statkiewicz. On również przebywa w areszcie.

W środę poinformowano w Mińsku, że bojownicy prywatnej firmy wojskowej znanej jako grupa Wagnera, obywatele Rosji, przeniknęli na terytorium Białorusi w celu zdestabilizowania sytuacji przed wyborami prezydenckimi. W nocy z wtorku na środę, jak podano, struktury siłowe zatrzymały 33 Rosjan, a ogółem bojowników miało być ponad 200.