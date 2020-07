Huragan, zaliczony do kategorii 1, znajduje się obecnie w odległości ok. 110 km na południowy wschód od wyspy Great Inagua. Szybkość wiatru dochodzi do 130 km/godz.

Reklama

Wcześniej Isaias przeszedł nad Portoryko i Republiką Dominikańską powodując lokalne powodzie i lawiny błotne. Żywioł zrywał sieć energetyczną i telefoniczną i powalał drzewa.