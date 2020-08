Zgodnie z naszą polityką dotyczącą niebezpiecznych osób i organizacji na stałe zablokowaliśmy Dieudonne M'Balę M'Balę na Facebooku i Instagramie. Wykluczenie osoby na stałe z naszych usług to decyzja, którą zawsze rozważamy, ale osoby i organizacje, które atakują innych na podstawie tego, kim są, nie mają miejsca na Facebooku ani Instagramie - wyjaśnił rzecznik firmy Facebook.

Na tym popularnym serwisie społecznościowym Dieudonne miał blisko 1,3 mln followersów, a w serwisie YouTube, gdzie został zablokowany przez firmę Google pod koniec czerwca, miał 400 tys. abonentów.

Kontrowersyjny francuski komik i aktywista był wielokrotnie skazywany we Francji, a także w Belgii, za antysemickie wypowiedzi czy podżeganie do nienawiści rasowej. Dieudonne to propagator gestu "quenelle", czyli odwróconego pozdrowienia hitlerowskiego. Twierdzi, że "quenelle" jest gestem sprzeciwu wobec establishmentu.

W 2007 roku komik zbliżył się w poglądach do krytykowanego wcześniej dawnego przywódcy skrajnie prawicowego francuskiego Frontu Narodowego (teraz Zjednoczenie Narodowe) Jean-Marie Le Pena, ojca obecnej szefowej tego ugrupowania Marine Le Pen. Był kojarzony również z rządzącym w latach 2005-2013 ultrakonserwatywnym prezydentem Iranu Mahmudem Ahmadineżadem, który twierdził, że Holokaust to mit i wzywał do wymazania Izraela z mapy świata.