„Agnes Chow jest aresztowana na mocy prawa o bezpieczeństwie państwowym. Okropny dzień” - napisał na Twitterze Law, były członek nieistniejącej już partii Demosisto, który przed wprowadzeniem w życie nowych przepisów wyjechał z Hongkongu i przeniósł się do Londynu.

Hongkońska policja ogłosiła, że w ramach operacji związanej z nowym prawem aresztowano łącznie dziewięć osób. Wprowadzone pod koniec czerwca przepisy bezpieczeństwa państwowego przewidują nawet dożywocie za nieprecyzyjnie określone przestępstwa, które Pekin uważa za działania separatystyczne, terrorystyczne, wywrotowe lub zmowę z zagranicznymi siłami.

Najnowsza fala aresztowań wpisuje się w kampanię przeciwko opozycji demokratycznej w Hongkongu i podsyca obawy dotyczące wolności słowa i prasy w tej byłej brytyjskiej kolonii, której komunistyczne władze Chin obiecały szeroką autonomię, gdy w 1997 roku przejmowały nad nią zwierzchnictwo.

W poniedziałek rano, jako jednego z pierwszych, zatrzymano potentata mediowego Jimmy’ego Laia, założyciela krytycznego wobec władz dziennika „Pinggwo Yatbou” („Apple Daily”). Przed południem prawie 200 policjantów przeprowadziło nalot na siedzibę redakcji gazety, przeszukało budynek i zabezpieczyło 25 pudeł "materiału dowodowego".

W czasie nalotu do biura przyprowadzono zakutego w kajdanki Laia. Po przeszukaniu redaktor naczelny „Apple Daily” Ryan Law oświadczył, że gazeta będzie się w dalszym ciągu ukazywać, bez względu na to, co się stanie – podała publiczna stacja RTHK.

Chińskie rządowe biuro ds. Hongkongu i Makau poparło aresztowania i wezwało do surowego ukarania osób, które jego zdaniem szkodziły bezpieczeństwu państwowemu ChRL, działając w zmowie z obcymi siłami. Zarzuciło Laiowi planowanie i organizację nielegalnych protestów, rozsiewanie plotek, podżeganie do przemocy oraz finansowanie sił antychińskich i proniepodległościowych.

Rząd Wielkiej Brytanii ocenił aresztowanie Laia jako dowód, że przepisy bezpieczeństwa państwowego są „pretekstem, by uciszyć opozycję”. Premier Tajwanu Su Ceng Czang wezwał chińskie władze, aby „wywiązały się z obietnicy, uszanowały wolność i demokrację Hongkongu”.