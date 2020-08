O ile mi wiadomo, dziś rano zarejestrowana została - jako pierwsza na świecie - szczepionka przeciwko infekcji koronawirusowej - powiedział Putin podczas narady z rządem. "Dodał następnie, że "działa ona dość skutecznie, wyrabia trwałą odporność i przeszła wszelkie niezbędne kontrole".

Zapewnił, że jedna z jego córek przyjęła preparat "i w tym sensie, wzięła udział w eksperymencie". Opisywał, że po przyjęciu preparatu miała podwyższoną temperaturę do 38 stopni, następnego dnia - powyżej 37 stopni, a po drugim zastrzyku czuła się już dobrze. - U wielu ludzi w ogóle nie ma żadnych objawów i podniesionej temperatury, wszystko odbywa się tak, jakby w ogóle niczego nie robiono - opisywał.

Putin ma dwie córki: Marię, urodzoną w 1985 roku i młodszą o rok Katierinę.

Rosyjska szczepionka nosi nazwę Sputnik V. - To jedna z pierwszych szczepionek na świecie, której skuteczność i bezpieczeństwo zostało potwierdzone - powiedział na spotkaniu z Putinem minister zdrowia Michaił Muraszko.

Preparat produkowany jest w centrum im. Nikołaja Gamelei, podległym ministerstwu zdrowia oraz przez firmę Binnofarm. - Rozpocznie się stopniowe wprowadzenie szczepionki do obiegu cywilnego - zapowiedział Muraszko, wymieniając jako pierwsze grupy lekarzy i nauczycieli. Szczepienie tych grup może rozpocząć się na przełomie sierpnia i września.

Z kolei władze Moskwy wymieniły datę 1 stycznia 2021 roku jako wprowadzenie preparatu do powszechnego wykorzystania. Putin wspomniał na naradzie, że szczepienie będzie dobrowolne.

Według resortu zdrowia szczepionka podawana w dwóch dawkach skutkuje odpornością na koronawirusa w ciągu maksymalnie dwóch lat.

Wcześniej Stowarzyszenie Organizacji Badań Klinicznych, zrzeszające podmioty zaangażowane w badania kliniczne w Rosji zaapelowało o odroczenie rejestracji szczepionki aż do czasu zakończenia trzeciego etapu badań klinicznych. Niemniej, urząd nadzorczy RosZdrawnadzor nie zgodził się z tymi zastrzeżeniami.

Dobowy przyrost zakażeń koronawirusem w Rosji wyniósł 4945 - poinformował we wtorek sztab ds. walki z pandemią. Wskaźnik ten spadł poniżej 5 tysięcy po raz pierwszy od 23 kwietnia. Zmarło w ciągu minionych 24 godzin 130 pacjentów z Covid-19.

Łączna liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wynosi teraz 897 599. Liczba zgonów sięgnęła 15 131.

Wyleczonych zostało z infekcji 703 175 zakażonych, w tym 6494 pacjentów opuściło szpitale w ciągu minionej doby.

W całym kraju od początku pandemii przeprowadzono ponad 31 mln testów na obecność koronawirusa.

Reuters: o tym, czy szczepionki są skuteczne i bezpieczne, dowiemy się pod koniec roku

Nie wcześniej jak pod koniec 2020 r. dowiemy się, czy pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne i bezpieczne. Na pewno na początku 2021 r. wyprodukowanych zostanie co najmniej kilkadziesiąt milionów dawek tych preparatów, a pod koniec tegoż roku - nawet kilka miliardów – informuje Reuters.

Agencja pisze o tym w związku z doniesieniami z Rosji.

Według Reutersa skuteczność i bezpieczeństwo rosyjskiej szczepionki nie zostało jeszcze potwierdzone w badaniach klinicznych na dużej grupie pacjentów (podobno była testowana m.in. wśród żołnierzy - red.). Poza tym nie wystarczy opracować taki preparat, nawet jeśli jest skuteczny i bezpieczny. Trzeba go jeszcze wyprodukować w takiej skali, żeby był powszechnie dostępny.

Na świecie w zaawansowanym stadium badań klinicznych jest co najmniej sześć szczepionek, na którymi pracują specjaliści z Europy, USA i Chin. Oznacza to, że są lub wkrótce będą prowadzone nad nimi testy będące w trzecim ostatnim stadium przedrejestracyjnym. Jeszcze pod koniec 2020 r. powinniśmy wiedzieć, czy są one skuteczne i bezpieczne.