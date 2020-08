Według tych samych źródeł, pociąg przewoźnika ScotRail, który składał się z lokomotywy i czterech wagonów, wypadł z torów, a następnie trzy wagony zsunęły się z nasypu. Na miejscu jest ok. 30 pojazdów służb ratunkowych i straży pożarnej.

Pociąg jechał z Aberdeen do Glasgow. Na terenach, gdzie doszło do wypadku, przez całą noc padały ulewne deszcze, co najprawdopodobniej było przyczyną wykolejenia się pociągu