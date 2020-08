Do wypadku doszło w środę rano w pobliżu miejscowości Stonehaven, która znajduje się ok. 15 km na południe od Aberdeen. Według wstępnych relacji mediów, pociąg przewoźnika ScotRail, który jechał z Aberdeen do Glasgow, wpadł na zwały ziemi, zalegające na torach w wyniku ulewnych deszczy, wskutek czego wykoleiły się trzy z czterech jego wagonów.

Reklama

Na razie oficjalnie nie podano informacji o ofiarach śmiertelnych. Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon powiedziała, że jest kilka osób poważnie rannych.

Ze smutkiem dowiaduję się o bardzo poważnym wydarzeniu w Aberdeenshire, a moje myśli są z wszystkimi dotkniętymi nim osobami. Moje podziękowania dla służb ratunkowych na miejscu zdarzenia - napisał na Twitterze brytyjski premier Boris Johnson.