Zacznijmy od słodko-gorzkiej historii o tym, jak zarobić na głupocie rasistów. W 1900 r. "New York Times” opublikował krótki artykuł zatytułowany "Negro Finds Way to Wealth” (Murzyn znajduje sposób na bogactwo), którego bohaterem był J. Dallas Bowser, afroamerykański dziennikarz, poeta i biznesmen. Bowser, wykorzystując rasowe uprzedzenia klasy średniej, zaczął kupować domy w białych, bogatych dzielnicach. Gdy ich mieszkańcy dowiadywali się, że będą mieć czarnoskórego sąsiada, byli gotowi odkupić od niego nieruchomość, byleby się nie wprowadzał. Oczywiście po cenie znacznie wyższej niż rynkowa. "New York Times” pisał, że Bowser osiągał w ten sposób "niebotyczne zyski”. W końcu jego strategia inwestycyjna została zakwestionowana na drodze sądowej, ale biznesmen łatwo wybronił się od absurdalnych zarzutów. Był wolnym człowiekiem, mógł kupować i sprzedawać, cokolwiek miał ochotę.

Reklama

Dlaczego ta historia jest słodko-gorzka? Gorzka, bo świadczy o tym, jak głębokie, silne i irracjonalne mogą być postawy rasistowskie. A słodka, bo… Chwileczkę. Podtrzymajmy suspens.