Podpisana w sobotę umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a USA toruje drogę do przerzutu wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski - informuje telewizja ABC. Agencja Bloomberg akcentuje zaś, że umowa spowoduje rotacyjne wysłanie do Polski 1000 dodatkowych żołnierzy w tym sił wywiadowczych i rozpoznawczych.

Według ABC umowa uzupełnia istniejące porozumienia zawarte w ramach NATO i pozwala na ich wzmocnienie, umożliwiając siłom amerykańskim dostęp do dodatkowych polskich instalacji wojskowych. Porozumienie określa również formułę podziału kosztów logistycznych i infrastrukturalnych związanych z rozszerzoną obecnością sił USA w Polsce - zauważa stacja. Reklama "Świat się zmienił" - ABC cytuje wypowiedziane w Warszawie słowa amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, wyjaśniając, że odnosił się on do zagrożeń stwarzanych w kosmosie, cyberprzestrzeni i przez kampanie dezinformacyjne. Szef dyplomacji USA zaznaczył, że tego rodzaju umowy obronne pozwolą również na zajęcie się tymi zagrożeniami. Trump: Historyczna umowa z Polską wzmocni NATO i Europę Zobacz również Agencja Bloomberg akcentuje, że umowa spowoduje rotacyjne wysłanie do Polski 1000 dodatkowych żołnierzy, w tym sił wywiadowczych i rozpoznawczych. "Polska pokryje koszty obecności, które resort obrony oszacował na 500 mln zł (135 mln dolarów) rocznie" – podkreśla Bloomberg. Agencja zauważa, że obydwa kraje negocjują także dwustronne porozumienie w sprawie energii atomowej, by pomóc Polsce – jak oznajmił w czerwcu Biały Dom – "pójść zdecydowanie naprzód" w sprawie budowy elektrowni jądrowych z wykorzystaniem amerykańskiej technologii. Również Voice of America (VoA) zaznaczył, że Pompeo i premier Polski Mateusz Morawiecki dyskutowali o nowym projekcie umowy bilateralnej o współpracy przy opracowywaniu polskiego programu cywilnej energetyki jądrowej. "Poza współpracą obronną Pompeo i Morawiecki rozmawiali o wsparciu dla ludności Białorusi, działaniach mających na celu wyjście z pandemii koronawirusa, zabezpieczeniu sieci 5G oraz poprawie regionalnej infrastruktury energetycznej w ramach inicjatywy Trójmorza" – dodał VoA. Jak przypomina ABC, Pentagon pod koniec lipca ogłosił wycofanie z Niemiec 12 tys. amerykańskich żołnierzy, z których ok. 5,6 tys. ma zostać przeniesionych do innych państw europejskich, w tym do Polski. Podpisana w sobotę przez amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo i polskiego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka umowa przewiduje stworzenie w Polsce Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu USA, możliwość dalszego zwiększenia liczebności wojsk USA stacjonujących w Polsce oraz ustanowienie ram prawnych obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą.