Jak podkreśliła na swojej stronie internetowej NWS, informacja o rekordzie nie jest oficjalna. Służba wyjaśniła, że jest to zdarzenie "ekstremalne", więc musi zostać formalnie zweryfikowane. Jeżeli komisja potwierdzi obserwację, to temperatura zarejestrowana przez automatyczną stację meteorologiczną w niedzielę o godz. 15.41 czasu lokalnego (poniedziałek, 0.41 czasu polskiego) będzie najwyższą na świecie od lipca 1913 r. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej 10 lipca 1913 r. w Dolinie Śmierci zarejestrowano światowy rekord temperatury powietrza. Termometr wskazał wówczas 56,7 st. C.

