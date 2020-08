"Mam nadzieję, że porozumienie między naszymi krajami pozwolić zbudować i umocnić zaufanie między nami i narodami naszego regionu, (a także) przyniesie gospodarcze korzyści i stabilizację regionu" - napisał Riwlin na Twitterze, po wysłaniu oficjalnego zaproszenia dla szejka. Nieco wcześniej w poniedziałek premier Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael przygotowuje się do wprowadzenia bezpośrednich połączeń lotniczych z ZEA, nie poinformował jednak, kiedy to nastąpi.

By stworzyć bezpośrednie połączenia między Tel Awiwem a Dubajem i Abu Zabi, jak tego chce Netanjahu, Izrael musi uzyskać pozwolenie od Arabii Saudyjskiej na przeloty przez jej przestrzeń powietrzną, na co Rijad, który nie uznaje państwa żydowskiego, jak dotąd nie pozwalał - wyjaśnia Reuters. Izraelska delegacja ma się udać w najbliższych tygodniach do ZEA, by wypracować sposoby ustanowienia stosunków dyplomatycznych i współpracy między obu krajami.

W niedzielę ZEA otworzyły połączenia telefoniczne z Izraelem, a rozmowę inauguracyjną odbyli szefowie dyplomacji obu państw. Porozumienie dotyczące normalizacji stosunków między Emiratami a Izraelem, które pomogły wypracować Stany Zjednoczone, zostało podpisane w czwartek. Zawiera ono klauzulę, która głosi, że w ramach tej umowy Izrael zawiesi plan aneksji okupowanych terytoriów palestyńskich. Jeśli ZEA ustanowią stosunki dyplomatyczne z Izraelem, zrobią to jako pierwsze państwo Zatoki Perskiej i trzeci kraj arabski - po Egipcie i Jordanii.