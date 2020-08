Departament Sprawiedliwości w oświadczeniu poinformował, że Alexander Yuk Ching Ma podejrzany o szpiegostwo na rzecz Chin został zatrzymany w piątek, 14 sierpnia.

Reklama

Według informacji Departamentu Sprawiedliwości Alexander Yuk Ching Ma do 1989 roku pracował dla CIA w Szanghaju , gdzie po zwolnieniu ze służby mieszkał do 2001 roku i skąd wrócił do Stanów Zjednoczonych w 2004 roku.

Śledczy twierdzą, że przed wyjazdem z Szanghaju razem ze swoim krewnym, również byłym pracownikiem CIA, przekazał chińskim władzom tajne informacje o swoich byłych współpracownikach, metodach pracy CIA i prowadzonych przez nią operacjach.Za przekazane informacje obaj mieli otrzymać około 50 tys. dolarów.

Prócz tego były oficer obiecał wówczas chińskiemu wywiadowi przekazywanie tajnych informacji w ciągu najbliższych dziesięciu lat. W tym celu zatrudnił się w 2004 roku jako tłumacz w FBI na Hawajach i w ciągu sześciu miesięcy przekazywał kopie tajnych dokumentów chińskiemu wywiadowi, wiele z nich osobiście podczas podróży do Chin.