W ostatnich latach na Sycylii, w Kalabrii i Kampanii doszło do licznych nagłośnionych przez media incydentów, jak zatrzymywanie procesji religijnych przed domami lokalnych mafijnych bossów w geście hołdu dla nich czy udział klanów w organizacji wydarzeń religijnych.

W środę włoskie media opublikowały list Franciszka do Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej i uczestników konferencji, w trakcie której utworzono specjalną grupę zadaniową, złożoną z przedstawicieli sił bezpieczeństwa, prokuratury do walki z mafią i Kościoła. Ma ona zwalczać takie incydenty i nie dopuszczać do nich. Papież, jak podkreślają włoskie media, "pobłogosławił" tę inicjatywę zapewniając, że przyjął ją z zadowoleniem oraz uznaniem.

Przewodniczący Papieskiej Akademii ojciec Stefano Cecchin wyjaśnił, że idea utworzenia grupy zadaniowej nawiązuje do słynnych słów św. Jana Pawła II, który w Agrigento na Sycylii w 1993 roku w emocjonalnym przemówieniu ostro zaatakował mafiosów, a także do wystąpienia Franciszka w Kalabrii w 2014 roku. Te dwa wydarzenia uznano za "ekskomunikę" nałożoną na mafie, co Franciszek powiedział sześć lat temu otwarcie. Mafiosi - stwierdził wtedy - "nie są w komunii z Bogiem, są ekskomunikowani".