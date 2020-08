Odniesienie do tych wydarzeń znalazło się we wnioskach, jakie szef Rady Europejskiej Charles Michel wydał po wideokonferencji prezydentów i premierów krajów UE, która była poświęcona Białorusi.

- Wydarzenia w Mali budzą głęboki niepokój i mogą mieć destabilizujący wpływ na cały region i na walkę z terroryzmem. UE apeluje o natychmiastowe uwolnienie więźniów i przywrócenie praworządności - podkreślił Belg.

UE zadeklarowała, że działa w pełnej koordynacji z partnerami afrykańskimi i międzynarodowymi oraz wspiera wysiłki Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), mające na celu znalezienie rozwiązania zgodnego z aspiracjami ludności malijskiej.

Wojskowi, którzy we wtorek dokonali w Mali zamachu stanu, zapowiedzieli w środę, że zamierzają doprowadzić do "cywilnej transformacji politycznej" i zorganizować wybory w "rozsądnym terminie". Armia zapewniła też poszanowanie umów międzynarodowych.

We wtorek tuż przed północą lokalnego czasu przed kamerami swoją rezygnację ogłosił obalony przez wojskowych prezydent Keita. Wcześniej tego dnia został on aresztowany przez wojskowych, razem z premierem Boubou Cisse. Ustępujący prezydent oświadczył, że nie chce, by doszło do przelewu krwi w celu utrzymania go przy władzy, ogłosił rozwiązanie parlamentu i odejście z urzędu ze skutkiem natychmiastowym.

Wojskowy pucz został powitany z radością przez tłumy demonstrantów, którzy od miesięcy protestowali w stolicy, Bamako, przeciwko cieszącemu się poparciem Francji i Zachodu Keicie, po tym, gdy sąd konstytucyjny anulował niekorzystne dla rządu wyniki kwietniowych wyborów parlamentarnych w 30 okręgach. Protestujący zarzucali też Keicie korupcję, obwiniali go o zły stan gospodarki oraz nieudolność w prowadzonej od ośmiu lat walce z dżihadystami. Podobne zarzuty sformułował przed kamerami przedstawiciel puczystów.

Jak zauważa AP, w podobnych okolicznościach doszło do przewrotu w Mali w 2012, kiedy po serii rządowych porażek w walkach z tuareskimi rebeliantami wojskowy pucz obalił ówczesnego prezydenta Amadou Toure. To doprowadziło do chaosu w kraju, kolejnych sukcesów Tuaregów i dżihadystów, aż do czasu francuskiej interwencji wojskowej. Ostatecznie kryzys zakończył się po wybraniu Keity na prezydenta w 2013 roku.