W celu przeprowadzenia kompleksowych manewrów taktycznych utworzona została grupa wojsk, w skład której wchodzą wojska powietrznodesantowe, zmotoryzowane, czołgowe, artyleryjskie, a także bezzałogowe aparaty latające i oddziały walki radioelektronicznej - poinformowano.

Reklama

Grupa wojsk ma zostać rozmieszczona na poligonach.

W celu zabezpieczenia grupy z powietrza z lotniska w Maczuliszczach do Lidy zostaną przebazowane śmigłowce. Batalion spadochroniarzy już udał się do wyznaczonego punktu i przystąpił do działań w zakresie zwalczania dywersji.

Poinformowano również, że na poligonie w Domanowo dywizjony systemów rakietowych przeprowadzą strzelania bojowe z zestawu Tunguska.

Lotnictwo będzie kontynuowało planowe loty samolotów An-26, Jak-130, Su-30SM w ramach ochrony granicy z powietrza.