Jak wytłumaczył sanepid do tej pory substancja ta była obecna na rynku w postaci pomarańczowego lub brązowo-białego proszku do przyrządzenia roztworu do nasączenia suszu lub gotowego suszu roślinnego i tytoniu.

Objawami użycia tej substancji mogą być bóle w klatce piersiowej, duszności, przyspieszenie czynności serca, śpiączka, zaburzenia postrzegania, pobudzenie, ostra psychoza, a przy ciężkich zatruciach ostra niewydolność nerek i uszkodzenia wielonarządowe.

Chociaż działanie syntetycznych kannabinoidów może być podobne do działania marihuany czy haszyszu, to z uwagi na ich zwielokrotnioną siłę oddziaływania i toksyczność, mogą powodować poważniejsze skutki psychiczne, fizyczne i zmiany w zachowaniu. Częściej występuje również ciężkie i śmiertelne zatrucie - wyjaśnił GIS.

Dodał, że obecnie nie ma antidotum na zatrucia spowodowane syntetycznymi kannabinoidami, a jedyną formą leczenia jest leczenie objawowe.

Sanepid poradził, by w przypadku zauważenia osoby, co do której podejrzewamy spożycie tego narkotyku po pierwsze zadbać o własne bezpieczeństwo, po drugie wezwać pogotowie, po trzecie w miarę potrzeby i możliwości przystąpić do pierwszej pomocy przedmedycznej.

Równocześnie GIS przypominał o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków, zwanych popularnie "dopalaczami”. Przypomina, że produkty sprzedawane jako tabletki, proszki, ziołowe lub plastyczne mieszanki, jak również liquidy do palenia, często zmieniają skład i stężenie. Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w niesieniu pomocy przez służby medyczne - podsumował.