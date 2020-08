Korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha, łącząc się telefonicznie z TVN24, zrelacjonował swoje zatrzymanie przez milicję w Mińsku. W jego ocenie miało ono prawdopodobnie na celu uniemożliwienie pracy dziennikarzom i rejestrowanie zajść w centrum miasta.

O zatrzymaniu Zauchy i około 20 dziennikarzy, którzy przygotowywali się do relacjonowania protestu w centrum Mińska informowała agencja Reutera. Policja skonfiskowała ich telefony i dokumenty tożsamości. Dziennikarze zostali przewiezieni na komisariat – poinformowało białoruskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Funkcjonariusze mieli tam sprawdzić, czy mają oni ważne akredytacje. Resort dodał, że wszyscy dziennikarze z oficjalną akredytacją zostaną zwolnieni. Zaprzeczył, że zostali oni zatrzymani.

Zaucha powiedział, że zatrzymanie wyglądało niezbyt przyjemnie. Na placu Niepodległości zebrało się ponad tysiąc protestujących, a do niego i jego operatora podeszli tajniacy w maskach antywirusowych i kazali pójść za sobą. Odprowadzili ich do busa, do którego doprowadzano kolejne osoby – zebrało się ich 16, m.in. korespondentki BBC. Bus ruszył – relacjonował Zaucha – zakazano używania telefonów i przewieziono ich do komisariatu niedaleko miejsca, gdzie ich zatrzymano.

Spisano ich i sprawdzono dokumenty. Cała akcja trwała 2-2,5 godziny, po których naczelnik komisariatu zabrał cudzoziemców – jego, Brytyjkę i dwie Rosjanki zaprowadził do wyjścia i kazał sobie pójść. Zaucha relacjonował, że prosił o dokument o zatrzymaniu, że uniemożliwiono im pracę, jednak nic takiego nie otrzymał i był wolny. Zaznaczył, że podczas zatrzymania nie było przemocy, brutalnych akcji wobec dziennikarzy. Było kulturalnie, po prostu uniemożliwiono nam nagranie tego, co działo się na placu Niepodległości – zaznaczył.

Powiedział, że jeszcze nie wie, co się dzieje z jego operatorem, który jest Białorusinem, na którego czeka przed komisariatem. Wewnątrz był cały czas obok niego, tak samo był spisywany i sprawdzany – zaznaczył Zaucha. Nie było żadnych represji ani psychicznych, ani fizycznych – dodał w TVN24.