Dochodzi do prób wywierania nacisku na Kościół katolicki, a to oznacza, że ma miejsce prześladowanie Kościoła, chociaż nikt nie mówi o tym wprost – oświadczył we wtorek wikariusz generalny bp Juryj Kasabucki.

- Po pierwsze, nasz arcybiskup (Tadeusz Kondrusiewicz) nie może wjechać do kraju, chociaż jest to nielegalne i łamie jego prawa jako obywatela Białorusi – powiedział Kasabucki w wywiadzie dla portalu Catholic.by. Reklama Łukaszenka: Abp Kondrusiewicz na liście osób z zakazem wjazdu Zobacz również Pod nieobecność abp. Kondrusiewicza, zwierzchnika białoruskich katolików, Kasabucki kieruje archidiecezją mińsko-mohylewską. Ponadto, jak zauważył, władze Kościoła katolickiego nie zostały zaproszone na zorganizowane przez państwo w poniedziałek spotkanie z przedstawicielami różnych wyznań.