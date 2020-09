- Dzieje się to z Polski, Czech, Litwy i Ukrainy, co nas najbardziej niepokoi - oświadczył białoruski prezydent.

Agencja napisała, że prezydent wypowiadał się o polsko-białoruskich stosunkach podczas mianowania przewodniczących lokalnych organów władzy wykonawczej w kilku rejonach obwodu homelskiego.

- Widzą, że u nas na Białorusi żyją Polacy. Ale to nasi białoruscy Polacy. Żyliśmy z nimi w pokoju i zgodzie ćwierć wieku za władzy Łukaszenki i nigdy nie było problemów. Ale oczywiście nigdy nie będziemy się godzić z tym, że w Grodnie wywieszane są polskie flagi na balkonach i już otwarcie mówi się: przy rozpadzie Białorusi grodzieński obwód odejdzie do Polski. Nigdzie on nie odejdzie. Nikt nie pozwoli rozwalić Białorusi i mamy w tym celu wystarczająco metod i środków - oświadczył Łukaszenka.