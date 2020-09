W porannym wybuchu ranna została jedna osoba. Z oparzeniami klatki piersiowej i głowy trafiła do szpitala. Ze wstępnych ustaleń straży pożarnej wynika, że prawdopodobnie eksplodował gaz.

Mateusz Jadach z biura prezydenta miasta powiedział, że magistrat zapewnił schronienie w hotelu sportowym wszystkim poszkodowanym.

To trzy rodziny, pozostaną one pod naszą opieką tak długo, jak to będzie konieczne – powiedział Jadach.

Nie ma jeszcze ekspertyzy inspektora nadzoru budowlanego, który ma zdecydować o przyszłości budynku, w którym doszło do eksplozji. Wybuch zniszczył jedną ze ścian dwukondygnacyjnej kamienicy przy ul. Wyspiańskiego.

W budynku mieszkało pięć osób. W mieszkaniu na drugim piętrze nie było nikogo, a trzy osoby z mieszkania z niższej kondygnacji ewakuowały się przed przyjazdem straży pożarnej.