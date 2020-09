Prezydent USA Donald Trump został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla 2021 przez norweskiego posła Christiana Tybring-Gjedde, który w rozmowie z Fox News zachwalał prezydenta mówiąc, że "zrobił więcej, by zaprowadzić pokój między narodami, niż większość innych nominowanych do Pokojowej Nagrody".

