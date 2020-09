Prezydent Putin zapewnił mnie, że Rosja zamierza wyjaśnić, co się stało. Powiedział też, że powoła komisję śledczą i że jest gotów współpracować z władzami niemieckimi - przekazał Conte w wywiadzie dla gazety "Il Foglio".

Reklama

Współpraca to najlepszy sposób, aby to dramatyczne wydarzenie nie wpłynęło negatywnie na stosunki między UE a Rosją - oświadczył włoski premier.

Nawalny trafił do szpitala 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany szczegółowym badaniom i intensywnemu leczeniu.

W ubiegłym tygodniu kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że Nawalny stał się ofiarą "próby zabójstwa przez otrucie", a laboratorium Bundeswehry, badające pobrane od niego próbki, wykryło, że rosyjskiego opozycjonistę usiłowano otruć bojowym środkiem chemicznym z grupy Nowiczok.

Według czwartkowych informacji mediów Nawalny całkowicie odzyskał przytomność po wyprowadzeniu ze śpiączki i przypomniał sobie wydarzenia sprzed swego otrucia.