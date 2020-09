W wiosce Ain Kana na południu Libanu doszło we wtorek do potężnej eksplozji, w wyniku której całą okolicę przykrył gęsty czarny dym. Według telewizji Al-Dżadid, wybuchł skład broni należący do Hezbollahu.

Wstępne doniesienia z miejsca eksplozji mówią, że w jej wyniku ucierpiało kilka osób. Według telewizji Al-Dżadid, która powołuje się na źródło w służbach bezpieczeństwa, budynek, gdzie doszło do wybuchu, był składem broni szyickiego ruchu Hezbollah, a powodem eksplozji był "błąd techniczny". Tuż po wydarzeniu członkowie organizacji otoczyli miejsce zdarzenia kordonem bezpieczeństwa. Według świadków wstrząs po wybuchu był odczuwalny w całej okolicy. Zamieszczone w mediach społecznościowych wideo mające przedstawiać efekty eksplozji pokazuje doszczętnie zniszczony duży dom i głęboki krater w miejscu wybuchu.do zdarzenia doszło w Ain Kana, ok. 50 km na południe od Bejrutu. Południowy Liban uważany jest za bastion wspieranej przez Iran organizacji.