Były polski premier jeszcze jako szef Rady Europejskiej nie krył sceptycyzmu wobec polityki prowadzonej przez Trumpa. W grudniu 2019 roku Tusk zamieścił na Twitterze zdjęcie, na których miał "wycelowane" w plecy prezydenta USA dwa palce. W tym obrazkowo-tekstowym komentarzu do szczytu NATO, szef EPL pisał o "sezonowych turbulencjach" w relacjach, pomimo których przyjaźń transatlantycka ma trwać.

Prezydent USA Donald Trump nie płacił federalnych podatków od dochodu w ciągu 10 z ostatnich 15 lat, a w latach 2016-17 zapłacił zaledwie po 750 dol. - poinformował w niedzielę dziennik "New York Times". Prezydent nazwał te doniesienia "totalnym fake newsem".

Liberalny dziennik twierdzi, powołując się na uzyskane dane z zeznań podatkowych Trumpa, że obecny prezydent nie płacił w wymienionych latach podatków mimo, że uzyskał w ciągu 15 lat do roku 2018 dochód w wysokości 434,9 mln dolarów. Według „NYT” Trump pomniejszał wysokość swych dochodów powołując się na straty, jakie miał ponieść ze swojej działalności biznesowej. Podczas niedzielnej konferencji prasowej w Białym Domu, prezydent określił twierdzenia dziennika jako "totalny fake news" i oświadczył, że wywiązywał się ze swoich zobowiązań podatkowych. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Prawnik Trumpa, Alan Garten, oświadczył, że informacje "New York Timesa" wydają się "w większości, jeśli nie wszystkie, nieprawdziwe". W oświadczeniu wysłanym do redakcji dziennika Garten podkreślił, że "prezydent zapłacił dziesiątki milionów dolarów podatków rządowi federalnemu, w tym miliony w podatkach osobistych od czasu ogłoszenia swojej kandydatury na prezydenta w 2015 r."

Agencja Associated Press zauważa, że rewelacje "New York Timesa" pojawiły się w kluczowym momencie przed zapowiedzianą na wtorek pierwszą debatą Trumpa z jego demokratycznym rywalem do prezydentury Joe Bidenem oraz na kilka tygodni przed dniem wyborów. Trump, jako pierwszy prezydent USA, zerwał ze standardową praktyką poprzednich lokatorów Białego Domu i konsekwentnie odmawia ujawnienia swoich zeznań podatkowych twierdząc, że są one przedmiotem audytu.