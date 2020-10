Po zakończeniu wizyty w Rzymie i Watykanie Pompeo powiedział: „Z Włochami podzielamy te same wartości, rozumiemy zagrożenia, jakie wynikają z relacji autorytarnych reżimów zaangażowanych w drapieżną działalność”.

Sekretarz stanu dodał, że otrzymał zapewnienia od rządu w Rzymie o jego inicjatywach „w obliczu kroków, poczynionych przez chińską partię komunistyczną we Włoszech”. Tak odniósł się do swych rozmów z premierem Giuseppe Conte i szefem MSZ Luigim Di Maio, których przestrzegał, że Chiny obecne są w Italii, by osiągać swoje „cele strategiczne” i zwracał uwagę na ryzyko, jakie według strony amerykańskiej niesie technologia 5G.

Nawiązując do swych rozmów w Watykanie, gdzie również ostrzegał przed przedłużaniem obowiązującego teraz porozumienia z Chinami, Pompeo oznajmił: Stolica Apostolska „jest z nami, gdyż podziela naszą złość wobec łamania praw człowieka przez chiński reżim”.

Watykan z jego wielkim autorytetem moralnym musi - zdaniem sekretarza stanu USA - przekonać władze w Pekinie, że ich postępowanie, zwłaszcza naruszanie wolności religijnej, jest "nie do zaakceptowania".

Przyznał zarazem, że są “różnice w podejściu do tego, jak najlepiej stawić czoła wyzwaniu relacji z Pekinem”. O takich rozbieżnościach z administracją USA informował w czwartek po spotkaniu z Pompeo watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

Znamy niebezpieczeństwo, jakie niosą reżimy autorytarne. Europa wie, jakie groźby mogą pojawić się w wyniku inicjatyw komunistów i obserwujemy z uwagą ich działania - wyjaśnił szef amerykańskiej dyplomacji.

Zastrzegł zarazem: Skupiliśmy się na Huawei, ale generalnie ich inwestycje nie są prywatne, bo są subsydiowane przez państwo. Nie są to więc przejrzyste, wolne i handlowe transakcje, jak inne na świecie, lecz są realizowane wyłącznie z korzyścią dla ich aparatu bezpieczeństwa - powiedział Pompeo.

To są czyny drapieżne, na które żaden kraj nie może pozwolić - podkreślił. Wyraził przekonanie, że Europa i Stany Zjednoczone muszą zjednoczyć wysiłki.

Zaapelował do Włoch o czujność wobec inwestycji Chin w dziedzinie telekomunikacji, zarządzania danymi, budowy dróg, mostów i portów morskich.

Zapowiedział także wzmocnienie bazy NATO w Aviano na północy Włoch.