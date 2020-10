"Życie polsko-amerykańskiego bohatera, generała Kazimierza Pułaskiego, jest świadectwem ideałów naszego Narodu i wzorem wolności człowieka. Oddanie generała Pułaskiego krajowi - i wspólne wartości, na których nasz Naród i Polska zostały zbudowane - uwydatniają nasze wspólne zaangażowanie w sprawę wolności. W Dniu Pamięci Generała Pułaskiego oddajemy cześć i świętujemy jego odwagę i kompetencje w wojnie o niepodległość, co pomogło stworzyć Naród zrodzony z najdroższych ideałów" – głosi dokument.

Amerykański przywódca podkreślił w nim, że Pułaski był dowódcą wojskowym znanym ze swojej odwagi i wspaniałej taktyki. "W Polsce walczył mężnie w obronie suwerenności swojego kraju i przeciwko pladze obcej tyranii. W 1777 roku, zdając sobie sprawę ze znaczenia naszego rozwijającego się narodu, Pułaski chętnie dołączył do Armii Kontynentalnej generała Jerzego Waszyngtona na polecenie Benjamina Franklina" - zaznaczył. Przypomniał, że Pułaski spędził następne dwa lata w służbie Ameryki i jej walki o samostanowienie i wolność.

Jak głosi proklamacja, gen. Pułaski przez cały okres swojej służby w armii kontynentalnej wyróżniał się jako dowódca wojskowy, w bitwie nad Brandywine uratował życie generałowi Waszyngtonowi, który później awansował go na generała brygady i dał mu dowództwo nad dywizją kawalerii. "Nazwana Legionem Pułaskiego jego dywizja odegrała kluczową rolę w walce o niepodległość Ameryki. Niestety, Ojciec Amerykańskiej Kawalerii został śmiertelnie ranny, prowadząc swoich ludzi podczas bitwy pod Savannah w październiku 1779 roku" - zaznaczono w dokumencie.

Prezydent Trump przypomina, że gen. Pułaski napisał kiedyś do gen. Waszyngtona: "Przybyłem tutaj, gdzie broni się wolności, aby jej służyć i dla niej żyć lub umrzeć". "Ostateczna ofiara gen. Pułaskiego dla młodego kraju, który nie był jego własnym, ilustruje to, co wciąż jest prawdą - Ameryka jest światłem nadziei dla świata i symbolem wolności i możliwości dla całego świata" – podkreślono w proklamacji. "Jak powiedziałem Polakom podczas podróży do Warszawy w pierwszym roku mojej kadencji, Stany Zjednoczone i Polskę łączy szczególna więź, stworzona przez naszą wyjątkową historię i charakter narodowy oraz społeczność, która istnieje tylko wśród ludzi, którzy walczyli, wykrwawili się i umarli za wolność" – stwierdza w proklamacji amerykański prezydent.

"Wspólnie celebrując oddanie gen. Pułaskiego sprawie wolności, potwierdzamy trwały związek naszego Narodu z jego rodzinną Polską. Jego dziedzictwo, niesione w sercach prawie 10 milionów Polaków w Ameryce, na zawsze zostanie wpisane w wielką amerykańską historii" - dodaje. "W ZWIĄZKU Z TYM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy upoważnienia nadanego mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, niniejszym ogłaszam 11 października 2020 roku Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Zachęcam wszystkich Amerykanów do upamiętnienia przy tej okazji tych, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Narodu" – konkluduje amerykański przywódca w swej proklamacji.

Biden: Ameryka zawsze będzie stała wspólnie z Polakami

Głos w rocznicę śmierci Pułaskiego zabrał także Joe Biden. "Dziś dołączamy do Amerykanów polskiego pochodzenia, w składaniu hołdu generałowi Pułaskiemu, którego męstwo pozwoliło mu stworzyć amerykańską kawalerię i uratować życie Jerzego Waszyngtona. Ameryka zawsze będzie stała wspólnie z Polakami przeciw wspólnym zagrożeniom" - napisał.