W oświadczeniu doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien stwierdził, że propozycja Putina jest nie do przyjęcia. Wskazał przy tym, że warunkiem USA jest wstrzymanie modernizacji rosyjskiego arsenału głowic nuklearnych. Putin zaproponował w piątek, by układ przedłużyć bez żadnych warunków o rok. Jak ocenił, krok taki umożliwi przeprowadzenie merytorycznych rozmów na jego temat.

Reklama

Nowy START wygaśnie w lutym 2021 roku, jeśli strony nie uzgodnią jego przedłużenia. We wtorek władze USA poinformowały, że w sprawie przyszłych losów układu "co do zasady istnieje porozumienie na najwyższym szczeblu" pomiędzy rządami dwóch państw. Jak mówił wysłannik prezydenta USA ds. kontroli zbrojeń Marshall Billingslea, strona amerykańska jest gotowa do przedłużenia traktatu "na pewien okres" pod warunkiem, że Moskwa zgodzi się na ograniczenie lub zamrożenie swojego arsenału nuklearnego, a Waszyngton jest gotowy zrobić to samo.

Układ Nowy START (o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych) został podpisany w kwietniu 2010 roku w Pradze przez ówczesnych prezydentów USA i Rosji, Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. Wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie.