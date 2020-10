18-letni mężczyzna o czeczeńskich korzeniach obciął głowę nauczycielowi historii Samuelowi Paty niedaleko szkoły w Conflans-Sainte-Honorine pod Paryżem, w której Paty prowadził lekcje na temat wolności słowa i pokazywał karykatury Mahometa. Islamista został zastrzelony przez policję.

Jak powiedział Darmanin, przeciwko nauczycielowi "wydano fatwę" - edykt religijny obowiązujący muzułmanów. Wyraźnie wydali fatwę na profesora - poinformował, wskazując na podejrzanych w areszcie.

Minister przekazał, że obecnie prowadzonych jest ponad 80 śledztw dotyczących mowy nienawiści w internecie we Francji oraz bada się, czy niektóre organizacje, stowarzyszenia czy grupy działające we francuskiej społeczności muzułmańskiej, w tym Wspólnota przeciwko islamofobii we Francji (CCIF) powinny zostać rozwiązane w związku z oskarżeniami o propagowanie przemocy i nienawiści. W ramach tych dochodzeń doszło do zatrzymań.

CCIF jest "w oczywisty sposób zaangażowana" i "pewne elementy pozwalają sądzić, że jest wrogiem Republiki" - argumentował minister. Dodał, że stowarzyszenie korzysta z "pomocy publicznej, ulg podatkowych i potępia islamofobię państwa".

Szef francuskiego MSW przywołał w tym kontekście również organizację pozarządową Baraka City, założoną przez salafitów (radykalny ruch religijno-politycznego w islamie sunnickim, postulujący odrodzenie islamu poprzez powrót do jego źródeł - red.), której szef Driss Yemmou został w czwartek objęty nadzorem sądowym w ramach śledztwa dotyczącego nękania w mediach społecznościowych. Stowarzyszenie, którego konto na Facebooku śledzi ponad 715 tys. osób, wzbudza wielki entuzjazm wśród wielu młodych muzułmanów, ale i podejrzliwość w związku z zajmowaniem czasami radykalnych stanowisk - wskazuje AFP.

Operacje policyjne, o przeprowadzeniu których zdecydowano w niedzielę podczas posiedzenia Rady Obrony, trwają od poniedziałku rano i do kolejnych dojdzie w najbliższych dniach - zapowiedział Darmanin w Europe 1. Operacje niekoniecznie są wymierzone w osoby "związane ze śledztwem" w sprawie zabójstwa nauczyciela, ale mają na celu "przekazanie wiadomości: (...) ani minuty wytchnienia dla wrogów Republiki" - podkreślił szef MSW, nie podając więcej szczegółów.

W niedzielę źródło policyjne poinformowało agencję Reutera, że Francja przygotowuje się do wydalenia 231 obcokrajowców ze specjalnej rządowej listy obejmującej podejrzanych o ekstremistyczne przekonania religijne. Nie jest jasne, czy poniedziałkowe operacje policji są z tym związane – pisze Reuters.

Wcześniej w październiku Paty pokazał swoim uczniom karykatury proroka Mahometa na zajęciach poświęconych wolności słowa, co rozgniewało wielu muzułmańskich rodziców. Muzułmanie uważają, że jakiekolwiek przedstawienie Mahometa jest bluźnierstwem.

Napastnik, który był pochodzenia czeczeńskiego i urodził się w Moskwie, mieszkał w mieście Evreux na północny zachód od Paryża. Nie był wcześniej znany służbom bezpieczeństwa.

Makabryczna zbrodnia zszokowała Francję; mord potępił prezydent Emmanuel Macron i partie polityczne w tym kraju.