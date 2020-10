Środa jest siódmym dniem protestów w całym kraju po orzeczeniu wydanym w zeszłym tygodniu przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał za niekonstytucyjny uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., który dopuszcza przerwanie ciąży z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.

Reklama

Postęp trudno osiągnąć, ale łatwo go stracić. Silne prawa kobiet to atut i osiągnięcie, z którego Europa musi być dumna. Powinniśmy iść do przodu, a nie do tyłu - napisała na Twitterze von der Leyen. Cofanie się nie jest opcją dla kontynentu, który dąży do tego, by wygrać przyszłość - dodała.

Komisja Europejska, która nie ma kompetencji w takich sprawach jak aborcja, nie zajmowała do tej pory stanowiska odnośnie do orzeczenia TK. Von der Leyen wprawdzie nie napisała wprost, że jej wpis odnosi się do sytuacji w Polsce, ale potwierdził to PAP rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

To przesłanie adresowane do wszystkich kobiet w związku z ostatnimi wydarzeniami w Polsce - podkreślił.