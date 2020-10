Prezydent Francji Emmanuel Macron potępił w czwartek "islamistyczny atak terrorystyczny" na jego kraj. Zapowiedział, że w związku z wydarzeniami w Nicei zwiększona będzie obecność wojska na ulicach na terytoriach francuskich oraz ochrona miejsc kultu oraz szkół.

Reklama

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek, że ze względu na niedawne zamachy w kraju liczba żołnierzy na ulicach, działających w ramach operacji antyterrorystycznej Sentinelle, wzrośnie z 3 tys. do 7 tys. Macron, który przemawiał w Nicei, gdzie wcześniej w czwartek doszło do ataku nożownika, oznajmił: Jeśli jesteśmy atakowani, to ze względu na nasze wartości (...) i nasze pragnienie, by nie ugiąć się przed terrorem.

Dodał, że chce, by jego wystąpienie było przesłaniem jedności dla Francuzów.