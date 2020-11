W piątek po południu opublikowano nowe rozporządzenie, zgodnie z którym osoby w wieku powyżej 65 lat mogą odwiedzać sklepy z żywnością w godzinach 13.30-16.30. W tym czasie sklepy i hipermarkety będą otwarte wyłącznie dla seniorów. W pozostałych godzinach seniorzy nie będą wpuszczani. Za naruszenie przepisów grozi grzywna do 300 lewów (150 euro).

Apteki będą otwarte dla seniorów w godzinach 8-10 i 13.30-16.30.

Po wydaniu pierwszego rozporządzenia, które weszło w życie w czwartek i przewidywało utworzenie tzw. zielonego korytarza dla seniorów w godzinach 8-10, emerytom masowo odmawiano możliwości robienia zakupów po godz. 10. W reportażach telewizyjnych pokazywano nieprzyjemne sceny wyganiania starszych osób przez ochronę sklepów oraz prób ich legitymowania, do czego ochroniarze nie mają prawa.

Szef MSW Christo Terzijski poinformował, że za naruszenie rozporządzenia ministra przez seniorów grozi grzywna do 150 euro, lecz za pierwszym razem starsze osoby nie będą karane, a tylko pouczane. Podkreślił, że ochroniarze i personel sklepów nie może żądać okazywania dokumentów tożsamości.

Decyzja władz o ograniczeniu tylko do dwóch godzin prawa do robienia zakupów wywołała burzę, określono ją nawet jako ograniczenie praw konstytucyjnych i "ludobójstwo" osób w podeszłym wieku, które zmuszane są do wychodzenia z domu w godzinach porannych, kiedy na zewnątrz jest zimno i ślisko. Przypominano o pracujących emerytach, lekarzach i nauczycielach, których jest w Bułgarii 285 tys. Grupa wpływowych adwokatów zagroziła procesem o dyskryminację.

Jednocześnie rozporządzenie nie ogranicza możliwości odwiedzania przez seniorów centrów handlowych, kawiarni i lokali gastronomicznych, które są otwarte do godz. 23.30.