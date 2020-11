Porozumieliśmy się niedawno z władzami parlamentu, że przekazanie 70-80 proc. kompetencji prezydenta parlamentowi, rządowi i innym strukturom nie będzie wymagało burzenia konstytucji - oświadczył Łukaszenka na naradzie z rządem na temat podatków. Zadeklarował także, że nowy podział pełnomocnictw będzie uczciwy, sprawiedliwy i bez unikania odpowiedzialności. Zmiany w konstytucji - przekonywał - są wyjściem z sytuacji, gdy naród i społeczeństwo chcą przemian.

O reformie ustawy zasadniczej Łukaszenka zaczął mówić po wybuchu protestów przeciwko jego rządom w sierpniu br. Tymczasem opozycja, która oskarża go o sfałszowanie wyborów prezydenckich z 9 sierpnia, domaga się nie modyfikacji konstytucji, a nowych wyborów. Przed miesiącem Łukaszenka zadeklarował, że informacje o zmianach konstytucji będą ogłoszone na Ogólnobiałoruskim Zjeździe Ludowym, który odbywa się co pięć lat. Poprzedni zjazd odbył się w 2016 roku. Po potajemnym zaprzysiężeniu Łukaszenki na prezydenta Białorusi 23 września br. Unia Europejska i USA zadeklarowały, że nie uznają go za prawowitego prezydenta i wprowadziły sankcje wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu.